9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeİlkokulu 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9), bir arkadaşıyla Cumhuriyet Mahallesi Kanal 1 Sokak’taki sulama kanalına girdi.

İki arkadaşın kanalda çırpındığını gören bir vatandaş, çocuklardan birini kolundan tutarak kanaldan çıkardı. Oğuzhan Sarıman ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 SAATLİK ÇALIŞMA

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğunu cesedi suya girdikleri yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kanalın içinde bulundu. Çocuğunu cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde gözyaşlarına hakim olamayan babayı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

































