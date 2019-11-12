İstanbul Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü.

CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Şahıs, boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu. Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı.

9 yaşındaki erkek çocuğunu kandırıp ormana götürdü ViDEO

AİLESİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

SAPIĞIN ÇOCUĞU ORMANA GÖTÜRDÜĞÜ ANLAR

Sapığın, çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.