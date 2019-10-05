9 yaşındaki Suriyeli çocuk intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Acısu Mahallesi'ndeki Seyyide Ayşe Camii'nin yanındaki mezarlığın kapısında asılı çocuk olduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, cansız bedenin Suriyeli Vail El S.'ye ait olduğunu belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İntihar ettiği belirtilen çocuğun cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen çocuğun babası M.S. ile yakınları, geldikleri mezarlıkta sinir krizi geçirdi.

KORKUNÇ İDDİA

M.S. ile S.S. çiftinin 5 çocuğundan biri olan Vail El S. kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığı’nda toprağa verilirken, intihara ilişkin korkunç bir iddia ortaya atıldı.

ÖĞRETMENİ AZARLADI, ARKADAŞLARI DIŞLADI

Buna göre 9 yaşındaki çocuğun, okulda hem öğretmeni tarafından azarlandığı hem de arkadaşları tarafından Suriyeli olduğu için dışlandığı öne sürüldü. Psikolojik travma geçiren Suriyeli Vail'in, bu nedenle intihar ettiği iddia edildi.