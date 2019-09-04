9. Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nün kapanış konuşmacısı Murathan Mungan

Günışığı Kitaplığı, bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği yayıncılık konferansının 6, 7 ve 8. Sınıflar için düzenlediği öykü yarışmasının konusunun “Yalan” olduğunu duyurmuştum size. Çocuklar öykülerini gönderdiler, sıra sonuçları beklemekte. Onlar heyecanla bekleyedursun, şimdi de enfes bir haberim var: Konferansın kapanış konuşmacısı Murathan Mungan. Şimdi bu konferansı iple çekmek için bir özel sebebimiz daha var…

MURATHAN MUNGAN HAKKINDA

Yeri gelmişken şöyle bir Mungan’dan da bahsetmeli. Mungan, gazete ve dergilerdeki yazılarını ilk kez 1975’te yayınlamaya başlamıştı. O günden bugüne gelene dek edebi yaşamında şiir, öykü, roman, oyun, senaryo, deneme, masal, şarkı sözü gibi pek çok tür için kuracaktı cümlelerini…

1980’de, Mezopotamya Üçlemesi adını verdiği oyun üçlemesinin ilki, Mahmut ve Yezida’yı yazdı. Bu, Mungan’ın ilk kitabıydı. 1981’de, Orhan Veli’nin şiirinden oyunlaştırdığı Bir Garip Orhan Veli sahnelendi ve bu oyun, 1993’te kitap olarak basılacaktı. Taziye adını verdiği Mezopotamya Üçlemesi’nin ikincisi, 1984’te sahnelendi. Bu durum, Mehmet Baydın ile birlikte Ankara Sanat Kurumu tarafından En İyi Oyun Yazarı seçilmesine vesile oldu.

80 kuşağı, Mungan’ı çok okunan şairlerden biri olarak düştü edebiyat tarihine. Gösteri Dergisi’nin 1981’de düzenlenen şiir yarışmasında Sahtiyan adını verdiği şiiri ile birincilik ödülü almıştı ve 1994’te basılan Metal adını verdiği şiir kitabında en sevilen şiirleri yer alıyordu.

1987’de Mungan, günlük olarak yayınlanan Söz gazetesinin, Kültür Sanat editörlüğünü yapmaya başladı. Bu kez de, yine aynı yıl, Hedda Golder Dile Bir Kadın öyküsü ile Haldun Taner Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, Nedim Gürsel ile paylaşmıştı. Mungan, 2012’de de Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü alacaktı…

Mungan’ın şiirleri ve kitaplarından bazıları; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Kürtçe, Farsça, Boşnakça, Fince, Norveççe, İsveççe gibi pek çok dile çevrildi. Bir de şarkı sözleri var tabii. Şarkı sözlerini en çok Yeni Türkü’nün bestelerinden dinledik. Yanında senaryolar da… Dağınık Yatak adını verdiği senaryosu, 1984’te, Atıf Yılmaz tarafından film oldu. Dört Kişilik Bahçe ve Başkasının Hayatı adını verdiği senaryoları ise film olmadı. 1997’de bu üç senaryo, üç ayrı kitap olarak basıldı…

YAYIN PROGRAMI

08.30 Kayıt ve ikram

09.45 Açılış

10.00 LEYLA RUHAN OKYAY Açılış Konuşması

10.15 KENAN KOCATÜRK Yayıncılığın Krizle İmtihanı

10.40 SÖYLEŞİ - SEÇKİN SELVİ, MURAT YALÇIN Edebiyatın Çeviri Durağı

11.25 Kahve molası

11.55 PANEL - Anadolu Kitapçıları Konuşuyor BÜLENT ATEŞ, İSMAİL KÜN, ZEKİ ŞEVLİ, BANU ÜNAL

13.05 ÖDÜL TÖRENİ - Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2019

Dr. MÜREN BEYKAN 2019 Sonuçları

13.25 Öğle yemeği

14.25 SÖYLEŞİ - FARUK DUMAN, SEVENGÜL SÖNMEZ Yazarın Boy Aynası

15.05 BEKİR AĞIRDIR Verilerin Işığında Bir 2020 Öngörüsü

15.30 MURATHAN MUNGAN Kapanış Konuşması

NOT: Konferansa katılmak için doldurulması gereken kayıt formu için tıklayınız.

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Damla Karakuş

[email protected]

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