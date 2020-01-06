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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İHA | 06.01.2020 - 23:27..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 7 Ocak Salı günü yapacakları seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin iptal edilen seferleri şöyle: "Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 16.50 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.00 seferleri"

Bursa Deniz Otobüsleri'nin iptal edilen seferleri ise şöyle: "Saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi, 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi, 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi, 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi, 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri"

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