İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

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Kar tatili ilan edilen iller

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kütahya merkez ile 12 ilçesinde, Çankırı'da 8, Karaman ve Bilecik'te 1, Konya'da 7, Balıkesir ile Manisa'da da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.