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90 Suriyeli ülkesine gönderildi

Tamamen kendi istekleri ve gönüllülük esasına göre 2 otobüs ve 1 midibüse binen 90 Suriyeli, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

AA | 28.11.2019 - 13:42..
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90 Suriyeli ülkesine gönderildi

Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların, ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor.

Ülkelerine gönüllü olarak giden Suriyeliler, 5 yıl içinde Türkiye'ye geri dönemeyecek.

90 SURİYELİ YOLA ÇIKTI

Kendileri için hazırlanan 2 otobüs ve 1 midibüse binen 90 Suriyeli, Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına doğru hareket etti.

90 Suriyeli ülkesine gönderildi VİDEO

"SÜREÇ BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEKTİR"

Uğurlama törenine katılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, 1 Nisan'dan beri proje dahilinde 2 bin kişinin ülkesine gönderildiğini belirterek, "Suriye vatandaşları Cilvegözü ve Yayladağı ile Kilis'in Öncüpınar sınır kapılarındaki kamplara teslim edilmektedir. Tamamen kendi istekleri ve gönüllülük esasına göre gönderilmektedir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Süreç bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

90 Suriyeli ülkesine gönderildi

90 Suriyeli ülkesine gönderildi

90 Suriyeli ülkesine gönderildi

90 Suriyeli ülkesine gönderildi

90 Suriyeli ülkesine gönderildi

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