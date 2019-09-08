90 yaşında okur yazar oldu

Ahmet Sağlam ve Nezahat Günaydın, okuma yazmayı öğrenebilmek için geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında, Gölcük Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu.

Sağlık sorunları nedeniyle kursa gidemeyen 5 çocuk ve 14 torun sahibi Ahmet Sağlam ile kızı Nezahat Günaydın, evlerine gelen okutmanın verdiği eğitimin ardından okuryazarlık belgesi aldı.

"OKUMAK ÇOK GÜZEL"

Yıllarca çiftçilikle uğraşan Ahmet Sağlam, Rize'de doğduğunu, o yıllarda yaşadıkları bölgede okul bulunmadığını söyledi.

Okula gidemediği için hep bir burukluk hissettiğini anlatan Sağlam, kendi kendine okuma yazma öğrenmeye çalıştığını kaydetti.

Sağlam, 90 yıl önce böyle imkanlar olmadığını, ailesinin 5 yaşındayken Rize'den Kocaeli'ne taşındığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kendi kendime az bir şey okuma öğrendim. Ben yaşlılığı 80 yaşından sonra anladım. 80 yaşına kadar doktora gitmedim. Sadece bir tansiyon ilacı kullanıyordum. 80 yaşına kadar hiçbir doktora gitmedim. 80 yaşından sonra ihtiyarlık vurdu, dizlerimde derman kalmadı. O yüzden kursa gidemedim.

Zamanında okumak isterdim ama babam fakirdi. Çocuklarımın okumasını istiyordum ama bu kadar okutabildim. Zamanında lazım oldu belge ama yapamadık. İşlerle güçlerle uğraşıyorduk."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Sağlam, "Herkes okusun. Okumakla adam olunur. Okuyacaksın, dünyanı tanıyacaksın. Okumayan insan ne olur? Kütük gibi insan olur, hiçbir şey anlaşılmaz ondan. İnsan biraz okursa, akıllı olursa kendini korur. Okuma bilmeyen insan kendini muhafaza edemez. Okumak çok güzel. Okumak gibisi var mı? Gençlerin okuması lazım. Gençler okuyacak ki adam olacak. Okusaydım doktor ya da mühendis olmak isterdim." diye konuştu.

"OKUMANIN YAŞI YOK"

Ev hanımı 3 çocuk annesi Nezahat Günaydın da annesinin 12 yıl önce vefat ettiğini, 6 yıldır babasının yanında kaldığını belirtti.

Okuma yazma belgesi almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Günaydın, "Okuma yazmayı biraz biliyordum ama diplomam yoktu. Hem öğrenmek hem de diploma almak için kursa başvurduk. Öğrendik bir şeyler ve diplomamızı aldık. İlkokul üçüncü sınıfı bitirdikten sonra devam edemedim. Sonra evlendim, çocuk olunca da gidemedik. Boş zamanım olunca, gidelim okuma yazma seferberliğinden yararlanalım dedim. Okumanın yaşı yok. Ancak fırsat bulduk." ifadelerini kullandı.

Günaydın, çevrelerine örnek olmak istediklerini vurgulayarak, okuma yazma bilmeyenlere kursa gitmelerini tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.