90 yaşındaki dede, koronayı yendi

İstanbul’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve aynı zamanda tansiyon rahatsızlığı ile anemisi olan 90 yaşındaki Durmuş Karagöl, virüsü yendi.
Özel bir hastanede 17 gün tedavi gören Karagöl, 90'ıncı yaşına 11 Nisan’da hastanede bastı.
HASTANE ODASINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Doğum günü tedavi gördüğü sürece denk gelen Karagöl için taburcu olmadan hemen önce hastane odasında pasta kesildi.
90 yaşında korona virüsünü yendi İZLE
ALKIŞLARLA TABURCU OLDU
Pasta kesilmesinin ardından 90 yaşındaki Durmuş Karagöl alkışlar eşliğinde taburcu edildi.