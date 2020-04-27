90 yaşındaki dede, koronayı yendi

Aynı cinsle ilişki olarak bilinen lutilik yani eşcinsellik, İslam inancında yasaklanmış büyük günahlardan biridir.

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Koronavirüs sürecinde tüketici haklarındaki sorunlar

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan, hem tüketiciler hem de işletmeler zor günler geçiriyor. TÜDER Genel Başkanı Küçük, süreci tüketiciler açısından ele alarak, uyarılarda bulundu.