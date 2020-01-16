Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinedeki tüm bakanlar, 2019 yılı değerlendirme toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, bu toplantıların 6 ayda bir yapılacağını söyledi.

Değerlendirmelerine eğitimle ilgili başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sayısının 207'ye, üniversite öğrenci sayısının ise 1,6 milyondan 8 milyona çıktığını söyledi.

"ONLARI TESPİTİ DE DOĞRU OLABİLİR"

Erdoğan, üniversite yapımlarının ardından gelen eğitimde kalite eleştirilerine de hak verdi ve "Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite.' Onların tespiti de doğru olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde kalite eleştirisine hak verdi ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

"Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir. Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı. Meydanı darbecilere bırakmadık, ekonomik tetikçilere teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Yazılan senaryolarda 2019 bir yıkılış teslim olma yılı diye yazıldı. 2019 yılı icraat sonuçları Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösterdi.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Sorunların yeni sistem nedeniyle değil eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapmaktan kaynaklandığını gördük. 11. kalkınma planımızı yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemelerle adım adım uygulayacağız. 2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladığımızı görüyoruz.

11'inci Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır. 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız.

EĞİTİM

Eğitim ile başlıyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda eğitim öğretimde alt yapı eksikliklerini gidermenin gayreti içinde olduk. Çocuklarımız için kolları sıvadık. Öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 940 bine çıkardık. Derslik sayısına 316 bin ilave yaptık. Üniversite sayısını 207'e ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 1.6 milyondan 8 milyona tırmandı. Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite.' Onların tespiti de doğru olabilir.

ÜNİVERSİTEDE HARÇLARIN KALDIRILMASI

Şuan öğrenci adaylığımızda 10 öğrenciden 1'i girerken, şimdi hamdolsun 10'da 10 üniversiteye girer oldu. Bu şuan keyfiyet itibariyle sıkıntımız olabilir ama biz keyfiyeti de yakalayacağız. Bu öğrencilerimiz batı ile yarışır hale gelecektir.

Üniversite harçlarını kaldırdık. Gençler bu harçlarla ilgili protesto yapıyorlardı. Bunu kaldıran AK Parti iktidarıdır.

Okullarımızın hangi alanda desteklenmesi gerektiğini gösterecek okul profili değerlendirme sistemini 2019 yılında oluşturduk. 3 ay içinde hayata geçiriyoruz. 2019'da ezberlemeyi değil, tasarlamayı, analitik düşünmeyi, 5000'den fazla tasarım atölyesini okullarımızda açtık. 2000 adet ve izleyen dönemde 10 bin adet beceri atölyesi kurmayı planlıyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi vererek, lise diploması almanın önünü açıyoruz.

SAĞLIK

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız. Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik.

SİGARA İÇEN TÜM MİLLETİME SESLENİYORUM

Sigara için tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, daha dinamik daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün.

YARGI

Hakim-Savcı sayımızı 20 bin 629'a çıkardık. Mahkeme sayılarını artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. Önemli bir çalışma olan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz.

Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesini hukukun üstünlüğü temel şartı olarak görüyoruz. 'Geç gelen adalet adalet değildir' yaklaşımıyla, hedef süre uygulaması başlattık. Soruşturmalarda %70, yargılamalarda %80'in üzerinde hedef sürelere uyulduğu görülüyor. Bu uygulamayı Adli Tıp'ta da hayata geçiriyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

PKK, YPG'den DEAŞ'a, FETÖ'ye kadar, ne kadar örgüt varsa hepsini başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz. Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilecek pek çok eylem engellendi.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN KARARLI DURUŞU

Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat entresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleri ile dik duruşlarını sürdürürken, bir bakıyorsunuz ki ana muhalefet heyeti ve o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.

15 Temmuz'da milletimize kurşu nsıkan FETÖ'yü temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir. Şuanda polisimiz, jandarmamız, korucularımız... Hiçbir ayrım yok. El ele omuz omuza terörle mücadeleyi sürdürüyor. Yeni hizmet binasının açılışını yaptığımız MİT ülkenin gururu haline gelmiştir. Yakında MİT'in İstanbul şubesinin de açılışını yapacağız.