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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin trafik lambasına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 01.03.2020 - 04:19..
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Samsun-Ordu kara yolunda seyir etmekte olan Muhammet Ç. (52) idaresindeki 52 KB 127 plakalı otomobil Terme Sanayi Kavşağı’nda kaygan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik lambasına çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan sürücü Muhammet Ç. ile Alaittin Y. (56) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken Samsun-Ordu karayolunda kısa süreliğine tek şeritten geçiş sağlandı.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

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