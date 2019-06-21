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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İHA | 21.06.2019 - 09:01..
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Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

ZONGULDAK, DÜZCE VE SAKARYA'YA SAĞANAK UYARISI

Yapılan uyarıda, “Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi. Kuvvetli yağışın 21 Haziran 2019 bugün 15:00’da sona ermesi bekleniyor.

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