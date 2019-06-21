1 Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

2 Kayseri’deki uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı Düzenlenen baskınlar neticesinde 9 şahsa ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan, 3 şahsa da ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

3 3600 ek gösterge bekleyenlere hükümetten yeni açıklama Binlerce memur merakla bekliyor. Süleyman Soylu "sözümüz söz" dedi.

4 Türkiye'nin ilk vekil seçimi Osmanlı'da yapıldı Türk tarihinde ilk seçimin nasıl gerçekleştiği, ne zaman başladığı, nasıl ve ne şekilde yapıldığına dair bir keşif yolculuğuna çıkalım.

5 Yavuz'a Fatih fırkateyni eşlik etti Rum Kesimi rahatsız olsa da Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

6 TOKİ, Mersin için kura çekilişi yaptı Mersin'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek 262 konutun hak sahipleri dün çekilen kurayla belli oldu.