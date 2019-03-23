taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

Hulusi Akar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırına giderek burada birliklerin komutanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

AA | 23.03.2019 - 12:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

AKAR SINIR BİRLİKLERİNE GİTTİ

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na geldi. Bakan Akar ve komutanlar, buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti.

Hulusi Akar Suriye sınırında

AKAR İNCELEME YAPTI

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Akar ve komutanlar, hudut birliklerinin komutanlarıyla bir araya geldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

42
Milliler Arnavutları üzdü

Milliler Arnavutları üzdü

122
Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

35
İranlı turistlerin Nevruz tercihi Türkiye

İranlı turistlerin Nevruz tercihi Türkiye

50
Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol

Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol

53
413 bordo bereli yemin etti

413 bordo bereli yemin etti

79
New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanlara açtı

New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanlara açtı

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir