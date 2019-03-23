Hulusi Akar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

AKAR SINIR BİRLİKLERİNE GİTTİ

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na geldi. Bakan Akar ve komutanlar, buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti.

AKAR İNCELEME YAPTI

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Akar ve komutanlar, hudut birliklerinin komutanlarıyla bir araya geldi.