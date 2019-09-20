FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gizli yapılanması deşifre edilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, ankesörlü telefon soruşturması da derinleştiriliyor.

74 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada, 72'si astsubay, 2'si uzman personel olmak üzere toplam 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheli askeri personelin; 25'inin Kara, 7'sinin Hava, 10'unun Deniz, 30'unun Jandarma ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

İstanbul merkezli operasyon, 30 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor.