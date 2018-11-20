90’lık şemsiye tamircisi gözlük kullanmadan çalışıyor

Dursun Yıldız’ın, ilerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmadan şemsiyeleri tamir etmesi görenlerin ilgisini çekiyor.

70 YILLIK ESNAF

Dursun Yıldız, Samsun’un Bedesten Çarşısı’nda yaklaşık 70 yıldan beri esnaflık yapıyor. 90 yaşında ve 4 çocuk babası olmasına rağmen sağlığı gayet yerinde olan Yıldız, gözlük dahi kullanmadan mesleğini icra ediyor. Mesleğinin son örneklerinden olan Yıldız, dükkanın kendisine ait olduğunu, günde ortalama 10 şemsiye tamir ettiğini, bu mevsimlerde işlerinin arttığını söyledi.

''ÇOCUKLARIM ÇALIŞMAMA KARIŞMAZ''

Bu dönemin en fazla şemsiye tamir ettiği dönem olduğunun altını çizen Dursun Yıldız, “90 yaşındayım. Şemsiye tamirini usta yanında öğrenmedim. Heves ederek öğrendim. Bu yaşıma kadar hevesle şemsiye tamir ettim. Çırak yok. Samsun’un son şemsiye tamircisi olduğum söyleniyor. Gençlerde heves yok. Kendi oğlum bile bu işi yapmıyor. Bu iş heves ve merakla yapılır. Allah’a çok şükür bu işten geçinip gidiyorum. Çalışmayana para yok. Şimdiki gençler dedesinden ve ninesinden harçlık alıyorlar. Gençliğe tavsiyem çalışsınlar, analarının ve babalarının eline bakmasınlar. 4 çocuğum var. Sağlığım el verdiği sürece çalışacağım.” dedi.

Şemsiyeci Dursun dedenin başında bekleyen müşteriler ise Samsun’da başka şemsiye tamircisi olmadığı için mecbur sıra beklediklerini söylediler.













