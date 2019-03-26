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91 yıllık okul yangınında 2 kişi gözaltına alındı

Denizli’nin Çal ilçesinde 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangının kundaklama sonrası çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.03.2019 - 18:01..
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Denizli'nin Çal ilçesinde geçtiğimiz pazar günü, tarihi Gazi İlk Mektebi yandı. Sıkı bir çalışma yapan Çal polisi, tarihi eser niteliğindeki okulu, iki kişinin yaktığını belirledi.

UYUŞTURUCU KULLANMAK İÇİN OKULA GİRDİLER

Sabotaj üzerine yoğunlaşan Çal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.P. ve A.T. isimli iki şahsı gözaltına aldı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların, uyuşturucu madde kullanmak için okulun kapısını kırarak içeri girdikleri iddia edildi.

"OKUL, ASLINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YENİDEN YAPILACAK"

Yanan okulu ziyaret eden AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, "Kundakçıların, rantçıların ekmeğine yağ sürülmeyecek, onlara cesaret verilmeyecek. Okul, aslına uygun şekilde yeniden yapılacak. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Zaten, yanan tarihi eserlerin hepsinin de aslına uygun halde yeniden yapılması gerekiyor. Devletimizin, bunları yapacak gücü var." dedi.

91 yıllık okul yangınında 2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, şahısların adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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