Bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti.

Kastamonu'da bir kadın kocasının cinsel organını kopardı

Konyasporlu Milosevic'in Beşiktaş'a attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Fırat Aydınus, Konyasporlu oyuncunun Karius'un görüş açısını kapattığına hükmetti ve golü geçersiz saydı.

Bir işyerinin yanında bulunan hurda malzemeler alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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ABD: YPG'den vazgeçemeyiz

YPG'ye 4 yıldır emek verdiklerini ve asla vazgeçilmeyeceğini söyleyen Jeffrey, "YPG sayesinde petrolü diğer kişilerden koruyoruz" açıklamasını yaptı.