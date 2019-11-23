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Kastamonu'da bir kadın kocasının cinsel organını kopardı

Bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti.

İHA | 23.11.2019 - 21:33..
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Kastamonu’da yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E, tartıştığı kocası H.E’nin cinsel organını kesti.

CİNSEL ORGANI TAMİR EDİLDİ

Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan H.E’nin cinsel organı tamir edildikten sonra ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Kastamonu'da bir kadın kocasının cinsel organını kopardı

KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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