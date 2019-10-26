Paraguay da protestoda

Peru’da başlayan, Ekvador, Şili, Bolivya ve Uruguay derken Güney Amerika’nın dört bir yanını saran protestolarda sıra Paraguay’a geldi.

Paraguay Ulusal Köylü Federasyonu, 28 Ekim Pazartesi günü “Köylü Millettin Efendisidir” diyerek sözde toprak sahipleri ve tarımsal ihracat sektörlerine fayda sağlamak için getirilmeye çalışılan “toplu tahliye” ve “yaygın baskı”ya karşı sokaklara inip, hükümeti protesto edecek.

"SAVAŞMANIN TAM ZAMANI"

Ulusal Köylü Federasyonu, “Polis kuvvetleri, hakimler, milletvekilleri ve Yürütme Gücü tarafından korunan toprak sahiplerine ve tarım ihracatçılarına karşı toprak için savaşmanın tam zamanı” açıklaması yapıldı.

"KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR"

Paraguay Ulusal Köylü Federasyonu Sözcüsü Teodolina Villalba ise “Facebook adresimize bizi desteklediğini söyleyen bir kişi "Köylü Millettin Efendisidir"sözünü yazdı.

Biz de araştırdık, beğendik ve kullanma kararı aldık. Manifestomuzda belirttiğimiz gibi, topraklarımızı almak ve biz fakir çiftçileri kovmak için saldırıyorlar. Üretimi ortadan kaldırıp, zenginler arasında topraklarımızı dönüştürecekler.