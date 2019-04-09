İsrail sandık başında

Erken genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle sabah 07.00'de başladı. Sandıklar akşam saat 22.00'de kapanacak.

Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı belirtilen seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışacak.

MÜŞAHİTLER OKEY MASASINDA

2015'te yapılan bir önceki genel seçimlerde katılım oranı yüzde 71,8'de kalmıştı.

Bu seçimlerde ise katılımın daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Öyleki, yerel halk seçime gitmek yerine plaja gitmeyi tercih etti.

Plajlar hıncahınç dolarken, seçim görevlileri ise boş zamanlarında okey oynadı.







