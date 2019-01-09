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Bursa'da esnafından kardan kaslı adam

İnegöl'de kar yağışını eğlenceye çeviren esnaflar mesleklerinden ilham alarak yaptıkları kardan adamlarla ilgi topladılar.

DHA | 09.01.2019 - 10:57..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sokaklarda ilginç manzaralar ortaya çıktı. Esnaf, sektörlerine uygun kardan adamlar yaparak ilgi çekti.

"KAR YAĞIYORDU FIRSATI DEĞERLENDİRELİM DEDİK"

İnegöl Oto Galericiler Sitesi üyelerinden Hakan Akar, "Kar yağıyordu. Biz de bu fırsatı değerlendirelim dedik. Kardan böyle bir araba yaptık. Hayatta güzel şeyler olmuyor değil yani. Vatandaşların ilgisini çekiyor" dedi.

Bursa'da esnafından kardan kaslı adam

YAPILAN KARDAN ADAMLARA İLGİ VAR

İnşaat firmasının personeli ise üçgen vücut ve kaslı bir kardan adam yaptı. 2 metre boyundaki kardan adamı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İnşaat firmasının sahibi Sabri Şen, "Kar yağışı oldukça güzel oldu. Biz de personelimizle böyle bir kardan adam yaptık. Görenlerin dikkatini çekiyor" dedi.

Bursa'da esnafından kardan kaslı adam

NARGİLE İÇEN KARDAN ADAM DİKKAT ÇEKTİ

Bir kafenin sahibi İsmail Çelik ise kafesinin önüne yaptığı sakallı kardan adama bir de nargile koydu. Nargile içen kardan adamı görenler ise büyük ilgi gösterdi.

Bursa'da esnafından kardan kaslı adam

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