Trump'a Senato'dan S-400 baskısı

Türkiye, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ve ABD Kongresi'nin ısrarla karşı çıktığı S-400'lere bugün kavuştu.

ABD Senatosu’nda bir grup, Başkan Donald Trump’ı, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında, Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve beşinci nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarmaya çağırdı.

"AMERİKA DÜŞMANLARINA YAPTIRIMLA MÜCADELE YASASI UYGULANSIN"

Senatörlerin Trump’a yazdığı mektupta, “Başkan Trump’ı, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası’nın talep ettiği gibi tam yaptırım uygulamaya çağırıyoruz.

Ayrıca, F-35 teslimatının belirsiz bir süre için ertelenmesinin yanı sıra, Savunma Bakanlığı’nı Türkiye’nin F-35 programına katılımına son vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Inhofe, Cumhuriyetçi Jack Reed, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve Cumhuriyetçi Bob Menendez’in imzaları yer alıyor.



