Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler

Sivas’ta soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Hissedilir hava sıcaklığının - 30 dereceye kadar düştüğü ve kar yağışının sürdüğü Sivas’ta okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bunların haricinde il merkezi ile tüm ilçeler ve beldelerde eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi.

YOZGAT

Yozgat’ın 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

TOKAT

Tokat’ın 7 ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat ve Erbaa’da da kısmen eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

VAN

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre 12 Şubat Çarşamba günü Trabzon'da okulların tatil edildiği belirtildi.