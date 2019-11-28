'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakli yapılırken, diğer hastaya da yapılan nakille kriz atlatıldı.

Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ayrılığa daha fazla dayanamadı.

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NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

ABD, terör örgütü YPG'nin de yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz edince, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkelerine yönelik güvenlik planına itiraz etti.