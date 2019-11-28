'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıranköy Kavşağı'nda Selami Y. idaresindeki 78 BT 062 plakalı otomobili durdurmak istedi.
POLİS MEMURUNA ÇARPIP KAÇTI
İhtara uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş O'ya çarparak kaçtı.
Yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
OTOMOBİLİYLE YAKALANDI
Selami Y'nin Karabük'e gittiğini tespit eden İl Asayiş Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle Beşbinevler Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.