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'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

AA | 28.11.2019 - 08:01..
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıranköy Kavşağı'nda Selami Y. idaresindeki 78 BT 062 plakalı otomobili durdurmak istedi.

POLİS MEMURUNA ÇARPIP KAÇTI

İhtara uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş O'ya çarparak kaçtı.

Yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

OTOMOBİLİYLE YAKALANDI

Selami Y'nin Karabük'e gittiğini tespit eden İl Asayiş Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle Beşbinevler Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

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