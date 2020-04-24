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92 yaşında koronayı yenmişti, hayatını kaybetti

Çanakkale'de koronavirüs tedavisini yenerek taburcu olan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verildi.

DHA |
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92 yaşında koronayı yenmişti, hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Bahriye Kaya, rahatsızlanması sonucu 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurmuştu.

YAŞLI KADIN KORONAYI YENMİŞTİ

Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan yaşlı kadın 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı.

Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, 13 Nisan günü sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilmişti.

92 yaşında koronayı yenmişti, hayatını kaybetti

ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Alzheimer ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, köydeki evinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Kaya, yaşadığı Yenice’nin Çal köyünde toprağa verildi.

92 yaşında koronayı yenmişti, hayatını kaybetti

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