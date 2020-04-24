Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 92 yaşında koronayı yenmişti, hayatını kaybetti Çanakkale'de koronavirüs tedavisini yenerek taburcu olan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verildi.

2 Yıldız kümesi nedir Yıldız kümeleri, gruplar halinde bir araya gelmiş yıldızları tanımlar.

3 Benzine 29 kuruş zam Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine, 29 kuruş zam yapıldı.

4 Avustralya’daki ilk iftarda öğrencilere döner ikram edildi Avustralya’da koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden öğrenciler, ilk iftarlarını Türk esnafın ikram ettiği dönerle açtı.

5 Babel'den ilginç GS-BJK paylaşımı Sosyal medya hesabını karantina sürecinde daha da aktif kullanmaya başlayan Ryan Babel, takipçilerine, "Galatasaray mı, Beşiktaş mı?" sorusunu yöneltti.

6 Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem Marmaris açıklarında saat 16.16'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.