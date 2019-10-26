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92 yaşındaki adam, bineceği minibüsün altında kaldı

Tekirdağ'da yaşlı adama durdurduğu minibüs, geri manevra yaparken çarptı.

İHA | 26.10.2019 - 02:32..
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Malkara-Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi’nde 92 yaşındaki Hüseyin Tam, Tekirdağ’a gitmek üzere yolculuk için bir minibüsü durdurdu. Yolun karşısına geçen yaşlı adam, geri hareket eden minibüsün çarpması sonucu yere yığıldı. Yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ’a sevk edildi. Hüseyin Tam’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tekirdağ’da durdurduğu minibüs 92 yaşındaki yayaya çarptı -1

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olaydan üzüntü duyduğunu ifade eden Kavakçeşme Mahallesi Muhtarı Ender Çeşme, “Geri geri gelirken bir minibüs Hüseyin dayımıza çarpmış. Talihsiz kaza sonrası yaralanan Hüseyin dayımızın hastanede tedavisi sürüyor. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur” diye konuştu.

Öte yandan kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ’da durdurduğu minibüs 92 yaşındaki yayaya çarptı -2

Tekirdağ’da durdurduğu minibüs 92 yaşındaki yayaya çarptı -3

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