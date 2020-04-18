Koronavirüs Salgını sebebiyle birçok şirket işten çıkarma ve ücretsiz izin seçeneklerine yönelirken; otomotiv, turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Ertex Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, aldığı kararlar ile birçok şirkete ve iş insanına örnek oluyor. Avrupa’nın en büyük 5 yıldızlı termal SPA’sını bünyesinde barındıran otelin sahibi Ercan Malkoç, tesisin işletmecisinden 6 ay kira almayacağını açıkladı. Ankara Batıpark Mobilya Çarşısı’ndaki mağazaların da açık olduğunu ve talep edilmemesine rağmen Nisan ayı kirasından feragat ettiklerini ifade eden Malkoç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz’ çağrısına sessiz kalamazdık. Türkiye’de doğmuş, büyümüş ve bir yerlere gelmiş birisi olarak, bu zorlu süreçte kimsenin işini ve aşını kaybetmemesi için çalışıyoruz. Diğer iş insanlarına da örnek olabilirsek ne mutlu bize.” dedi.

KİRACILARINA DESTEK OLMAK İÇİN 2,5 MİLYON TL’DEN VAZGEÇTİ

Anadolu’nun başarılı girişimcilerinden Ertex Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, Ankara’nın en önemli çarşılarından olan Batıpark Mobilya’daki kiracılarına destek olmak için Nisan ayında alacağı kiralardan feragat ederek 1 milyon TL’den vazgeçti. Tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Türkiye’de Ertex VIP dizaynın mucidi olarak bilinen Ercan Malkoç, Türkiye’nin girişimcileri olarak bu dönemde devletin ve milletin yanında durmanın bir görev olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Biz kira almayarak markalarımıza destek oluyoruz. Onlar da personellerinin işine son vermeyerek ya da onları ücretsiz izne çıkarmayarak çalışanlarına destek olsun. Batıpark Mobilya’da yaklaşık 1500 kişi çalışıyor. Dolaylı yoldan binlerce kişinin ekmeğini kaybetmemesi için bu kararı aldık. Bu insanlar bıçak sırtı, günübirlik yaşayan insanlar. Böyle kararlar iyilik zinciri şeklinde yayılmaya devam ederse, ülkemiz bu süreçten en az zararla çıkar.”

OTELDEN DE 6 AY İŞLETME ÜCRETİ ALMAYACAKLAR

“Zorlukları ancak elbirliğiyle aşabiliriz, bu millet Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında, birlik olup el ele verince neleri başarabildiğini tüm dünyaya gösterdi.” diyen Ercan Malkoç, Kırşehir’in en büyük yatırımlarından olan, 5 yıldızlı otelin işletmecisinden de 6 ay kira almayarak 1,5 milyon TL’den vazgeçtiklerini açıkladı. Batıpark Mobilya ve otel işletmecisinden kira almayan şirket, “Biz Bize Yeteriz” sürecine toplamda 2,5 milyon TL katkı sağlamış oldu.

ERCAN MALKOÇ’UN KARARINDAN ETKİLENENLER DE AYNI YOLU İZLEDİ

Başarılı iş insanı Ercan Malkoç, aldığı kararlardan etkilenen bazı arkadaşlarının kendisini aradığını dile getirdi. Malkoç, “Çalışanlarını işten çıkarmak üzere olan birkaç girişimci dostum, bu kararlarımızıöğrendikten sonra beni aradı ve çok etkilendiğini söyledi. Şimdi kendisi de çalışanlarını işten çıkarmayacağını ve maaşlarını ödeyeceğini belirtti. Bu süreçte dayanışmaya güzel bir örnek olduğumuz için mutluyum. Birlikte Türkiye olarak bu işin de üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Biz Bize Yeteriz’ çağrısına duyarsız kalamayız. Ben Türkiye’de doğdum, büyüdüm ve bir yerlere geldim. Bu memleket varsa, biz de varız. Yurt dışında 1 kuruş gayrimenkulyatırımımız yok çünkü biz memleket sevdalısıyız.” diyerek millet olarak dayanışma içinde olmamız gerektiğini vurguladı.

ERCAN MALKOÇ’TAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI





Ertex Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, Ensonhaber.com’a özel şu açıklamalarda bulundu: “Buradan sizin vasıtanızla bu haberi okuyan iş adamlarına sesleniyorum. Bu günler geçecek.Ülkemiz ve dünya en zor günlerinden geçiyor.Lütfen kiralarda esnek davranalım.İşçi çıkarmadan bu günleri geçirelim. Bizim dinimiz ‘Veren el alan elden daha hayırlıdır.’ diyor.Biz hepimiz aynı gemideyiz.İşçisi,patronu olan olmayana destek olmalı ki düzen bozulmasın.Kimse işsiz aşsız kalmasın.Dayanabildiğimiz kadar dayanmalıyız.Her şeyi devletten beklememek gerekir. Çalışan insanlar bıçak sırtı, günü birlik yaşayan insanlar.Tek senin tek benim iyiliğim vallahi para etmiyor.Topyekûn iyi olursak hayat daha güzel olur.İnanın, bu iş lüks arabalara yatlara binmeyle olmuyor.Ben rol modelim demeyle hiç olmuyor.Yanında, önünde, arkanda olanı korumakla iyi insan olunur.İyiliklerde kötülüklerde bulaşıcı ve örnek oluyor.Şu sosyal medyadan şekilci, göstermelik ve yapay yaşayan insanlara sesleniyorum.Lütfen gösterişten vazgeçip biraz da ihtiyaç sahiplerine iyilikte yarışın.”