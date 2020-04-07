Nepotizm nedir

Nepotizm, Latince'de 'Nepot' sözcüğünden geldiği, İngilizcede ise 'Nephew' (yeğen) olduğu değişik çalışmalarda ifade edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ise iltimas olarak kullanılşmıştır.

ADAM KAYIRMA

Nepotizmde devlet ve kamu kurumlarında yapılan görev atamalarında liyakat esasına dayanmayan akraba, eş, dostu görevlendirmektir.

Burada yapılan görevlendirmeler daha çok rica ve yoğun istek üzerine oluyor. Günümüzde buna adam kayırmacılık ya da torpil deniliyor.

ORTA ÇAĞ'DA YEĞENLİK

Orta Çağda papaların yeğenlerine üst düzey işler ayarladıkları için Batı'da 'yeğen' kelimesini papayı ve ailesini temsil ettiği için ortaya çıkmıştır.

Bu dönemde papanın hem dinde hem siyasette etkin bir gücünün olduğunu düşündüğümüzde kendi akrabalarını da görevlere getirmesinin önünde bir engel görünmüyordu.

BİLGİ DEĞİL, YAKINLIK ESAS

Tarih boyunca kurum ve kuruluşlarda adam kayırmalara rastlanmıştır. Görevlendirmelerde kişinin bilgisi, donanınımı, eğitimi, yetenekleri, gibi kıstaslar genelde görmezden gelinir. Temel esas ise kişinin yöneticlerlerle bağının olması.