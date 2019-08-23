Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını hız kesmedi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE DARBE

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Nazımiye kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.