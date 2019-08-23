taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7581
Euro
6.4194
Altın
1526.22
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.371

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Valilik Nazımiye kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA | 23.08.2019 - 18:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

TSK, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını hız kesmedi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE DARBE

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Nazımiye kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

569
Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

406
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

187
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

159
Motoru yok denilen THK uçaklarının yeni görüntüleri

Motoru yok denilen THK uçaklarının yeni görüntüleri

330
Bakan Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama

Bakan Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama

430
Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir