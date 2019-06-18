taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8684
Euro
6.597
Altın
1342.73
Borsa
92249.8
Gram Altın
253.289

İzmir merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 18.06.2019 - 08:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişkileri kesilen 17 olmak üzere toplam 65 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

30 İLDE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 30 ilde operasyon başlattı.

Öte yandan, 10'u örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis ve Bank Asya hesaplarında artış gibi deliller bulunan 22 sivil şüpheli hakkında da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mursi'nin cenazesi defnedildi

Mursi'nin cenazesi defnedildi

82
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

142
Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

77
İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

32
Batı'nın Mursi'nin ölümü karşısındaki tutumu

Batı'nın Mursi'nin ölümü karşısındaki tutumu

57
Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini duyurdu

Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin ölüm nedenini duyurdu

22
Abdullah Gül Mursi için taziye mesajı yayınladı

Abdullah Gül Mursi için taziye mesajı yayınladı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir