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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 09:22..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

KARADENİZ'E DE YAĞMUR UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleriyle Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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