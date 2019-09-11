Sloven liderin Türkiye ve Ukrayna açıklamasına tepki

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un bu yılki Bled Stratejik Forumu'ndaki bir panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Ukrayna hakkındaki ifadelerine tepki gösteren 28 akademisyen ve aydın, bildiri yayımladı.

"MANTIKSIZ"

Türkiye ile Ukrayna'ya özel statü verilmesini, Batı Balkan ülkelerinin ise AB'ye alınmasını savunan Pahor'u istifaya davet eden grup, Sloven liderin açıklamalarının "uygunsuz, mantıksız ve yabancı düşmanı" olduğunu ifade etti.

Bildiride ayrıca, söz konusu açıklamanın Slovenya'nın politik ve diplomatik ilişkilerine de zarar verdiği kaydedilirken, AB üyesi bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak Pahor'un kendi yetkilerini aştığı belirtildi.

Pahor'un bu açıklamayla dünyadaki popülist siyasetçiler arasına girdiğine de değinilen bildiride, "AB'nin kapılarını yeni üyelere kapatmak, bu yolda ilerleyen ülkelerde otoritenin yükselmesinden başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan, cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise Pahor'un bu tutumunun yeni olmadığı ve daha önce benzer ifadeleri hem mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de diğer Türk yetkililere söylediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Pahor'un bu tutumuyla sadece yavaş ilerleyen müzakere sürecine bir çözüm önerdiği belirtildi.