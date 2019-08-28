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AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine inşa edilecek yeni opera binasının katları ortaya çıkmaya başladı.

DHA | 28.08.2019 - 17:30..
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AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İşçilerin çalışmalarına devam ettiği AKM'deki son durum ise havadan fotoğranlandı. Fotoğraflarda  temel çalışmalarının bittiği ve katların ortaya çıkmaya başlandığı görülüyor.

AKM'nin son hali havadan görüntülendi

YENİ AKM NASIL OLACAK

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

AKM'nin son hali havadan görüntülendi

DIŞ CEPHESİ EKRANA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

AKM'nin son hali havadan görüntülendi

2020'DE TAMAMLANACAK

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM)  2020'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

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