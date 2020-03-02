Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

9 GÖZALTI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ise; 6,28 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk, 0,26 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet dolu kartuş ele geçirildi.

ABİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan 7 zanlıya 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatılırken, biri yaşı küçük abi kardeş olan 2 şahıs ise, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan gözaltına alınan uyuşturucu zanlısı abi kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.