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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda abi kardeşin de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

AA | 02.03.2020 - 11:28..
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

9 GÖZALTI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ise; 6,28 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk, 0,26 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ABİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan 7 zanlıya 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatılırken, biri yaşı küçük abi kardeş olan 2 şahıs ise, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan gözaltına alınan uyuşturucu zanlısı abi kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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