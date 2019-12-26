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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

DHA | 26.12.2019 - 20:36..
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Emniyet güçlerinin, yeni yılı fırsata çevirmeyi planlayan kaçak içki üreticileriyle mücadelesi sürüyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak ve sahte içki üretenlere yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde ikamet eden M.S.Y. ve A.S.'nin sahte içki üretimi yaparak sattığı tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından adli makamlardan alınan arama kararına ardından M.S.Y. ve A.S.'nin ev ve eklentilerinde 2 bin 400 litre sahte şarap, 2 litre etil alkol ve 1,3 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ve sahte içkiler, jandarma ekiplerince imha edilirken, M.S.Y ve A.S. gözaltına alındı.

Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi -2


Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi -3

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