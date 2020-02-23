Hemzemin geçitten geçerken trenin altında kaldı

Tarsus ilçesindeki Kamberhöyüğü hemzemin geçitte, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treninin geçişini beklemeden yolun karşısına geçmek isteyen Işık Tatlı(43), trenin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark eden tren makinisti Fehmi D. treni durdururken olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Tatlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.