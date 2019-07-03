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Adana’da terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ adına daha önceden çatışmalara katıldığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı

İHA | 03.07.2019 - 06:55..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’le bağlantısı olan 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana’da terör operasyonu

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da terör operasyonu

Gözaltına alınan zanlıların, Suriye’de terör örgütü DEAŞ adına çatışmalara katıldığı, örgüt propagandası, örgüt adına faaliyet ve örgüte eleman kazandırma suçlarından alındıkları öğrenildi.

Adana’da terör operasyonu

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