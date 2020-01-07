93 yaşındaki adam evinde darbedilerek parası çalındı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Mevlüt Günbe (93), evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülerek 4 bin lirası gasbedildi.

Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.

"KANLAR İÇERİSİNDE EVİN ORTASINDA YATIYOR"

Olay ile ilgili konuşan yaşlı adamın kızı Rabia Kargın, "Sabah kahvaltı yapıyorduk. Bir telefon geldi. Bakıcı, 'Rabia abla abine ve kız kardeşine ulaşamadım. Hacı baba kanlar içerisinde evin ortasında yatıyor, acele gelmen lazım' dedi. Ne olmuş diye söyledim ben, 'Düşmüş dediler, bilmiyorum' dedi. Ambulansla hastaneye götürmüşler. Bende taksi çağırdım bindim hastaneye gittim. Yolda aradım, eve mi gelelim hastaneye mi dedim. Hangi hastanedesiniz diye sordum. Okmeydanı Hastanesi diye sordular. Bende direkt oraya gittim." ifadelerini kullandı.

93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasbettiler VİDEO

"BABAMI BU HALE GETİRENLER KİMSE BULUNSUN"

Yetkililere seslenen Kırgın, "Gittiğimde başını dikmişler, derisi sallanıyor dediler. Darbedilmiş, gözü şişmiş, gözü mosmordu, her tarafı mosmordu. Sol eli kırıktı. Omuzlarında tırnak izleri vardı. Oradan eve döndük. 4,5 bin lira parası alınmış. 900 lira cebinde kanlar içerisinde duruyordu. Yetkililere sesleniyorum. 95 yaşında babamı bu hale getirenler kimse bulunsun. Bizim aklımızda şüphe kalmasın, sizden rica ediyorum" diye konuştu.

Polis, yaşlı adamı dövüp gasbeden zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.