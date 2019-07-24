Yaya geçidi hassasiyetinin önemli sonuçlara yol açabileceğinin bir başka örneği de Antalya'da yaşandı.

Antalya Caddesi’nden Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki T.Y. yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobil, yaya geçidindeki yayalara çarptı.

O esnada yayalara yol vermek isteyen bir minibüs dururken, T.Y hızını kesmeden yoluna devam edince 2 yaya da çarpmanın etkisiyle savruldu.

Yaralılar Hüseyin E. ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların, hastanede yapılan müdahalenin ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da yaya geçidinde kaza: 2 yaralı ViDEO