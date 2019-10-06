taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

İtfaiye aracını gelin arabası yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Adem Kılavuz, düğününde itfaiye aracını gelin arabası haline getirdi.

AA | 06.10.2019 - 22:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Adem Kılavuz hayatını birleştirdiği Beyzanur Küçükkaplan'dan onay almasının ardından biriminden izin alarak, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsletti.

İtfaiye aracı 'gelin arabası' oldu

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Kılavuz, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "İtfaiye aracını gelin arabası yapmak hayalimdi. Hayalimin gerçekleştirerek, itfaiye aracını gelin arabasına dönüştürmeme izin veren İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar ile şube müdürümüz Ahmet Kılıç'a teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

İtfaiye aracını gelin arabası yaptı

Düğün öncesi gelin Beyzanur Küçükkaplan'ın da onayını aldığını aktaran Kılavuz, "İlk duyduğunda çok şaşırdı, sonra sevindi. Mutluyuz, huzurluyuz, keyfimiz yerinde." ifadelerini kullandı.

İtfaiye aracını gelin arabası yaptı

"EŞİMİN MESLEĞİ GEREĞİ SAYGI DUYDUM"

Küçükkaplan ise çok mutlu olduğunu işaret ederek, "İtfaiye aracının gelin arabası olmasına karşı çıkmadım. Eşimin mesleği bu saygı duydum, benim içinde bir değişiklik oldu." dedi.

İtfaiye aracını gelin arabası yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
1 milyon liralık ödülün vergisi

1 milyon liralık ödülün vergisi

170
Danışmanının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı not

Danışmanının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı not

250
ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

262
Zamlar ve işsizliği Ekrem İmamoğlu'na bağlayan vatandaş

Zamlar ve işsizliği Ekrem İmamoğlu'na bağlayan vatandaş

415
Millet İttifakı'nda Çince tabela krizi

Millet İttifakı'nda Çince tabela krizi

322
1 milyon ödülün verildiği yarışmayla ilgili konuşulanlar

1 milyon ödülün verildiği yarışmayla ilgili konuşulanlar

97
Serdar Gürler'den tarihe geçen penaltı

Serdar Gürler'den tarihe geçen penaltı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir