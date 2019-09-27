Ünlülerin deprem paylaşımları

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.8 olarak sonra ise 6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Silivri açıklarında olduğu açıklandı.

Şiddetli deprem sonrası ünlü isimler yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaştı.

İşte ünlü isimlerim deprem paylaşımları...

DEMET AKALIN

Çok korktuğunu söyleyen Demet Akalın, "Okul Allah’tan 30 saniye eve tüm sevenler arıyor, Hira’yı aldım. Evdeyim ama korkum büyük! ‘6 bu kesin’ diye diye girdim okula." yazdı.

EBRU DESTAN

"Çok fena sallandık."

SABA TÜMER

"Ne salladı ne salladı."







BUSE TERİM

"Öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun. Bir kez daha gördük ki, maalesef depreme hiç birimiz hazırlıklı değiliz. Umarım daha büyüğü yaşanmadan son bulur."

GONCA VUSLATERİ

"Feci oldu bu sefer."





AYDIN

"Bu ne ya son olsun inşallah."