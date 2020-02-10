İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Suriye'nin İdlib kentide rejim tarafından yapılan saldırıda 5 askerimizin şehit olmasının ardından, bölgeye komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİLER

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Öte yandan, askeri konvoy içerisinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.