Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tandır Dağı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Operasyonu" düzenlendi.
EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Düzenlenen operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, teröristlerin araziye tuzakladığı 5 kilogramlık ana imla hakkından oluşan baskı düzenekli el yapımı patlayıcıyı tespit etti.
Olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi ViDEO