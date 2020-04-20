1 400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı Gaziantep'te 400 yılı aşkın süredir turistlerin uğrak noktası olan tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs nedeni ile kapanınca; kurulduğu günden bu güne kadar ilk kez çekiş sesleri sustu.

2 İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı İzmir'de saadet zinciri adı altında 4 bine yakın kişiden toplanan 10 milyon TL'yi aşkın para buharlaştı

3 Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi PKK'lı teröristler tarafından araziye tuzaklanan baskı düzenekli el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

4 İstanbul'da kemik ve kafatası ortaya çıktı Avcılar'da boş araziye bırakılan çuvalın içinden çıkan kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı.

5 F.Bahçeli Isla, öğrenci yurdunda kalıyor Bir dans yarışmasına katılmak için Şili'ye giden Isla'nın eşi Gala Caldirola, koronavirüs çıkınca Türkiye'ye geri dönmüştü. 14 gün boyunca bir yurtta kalacak olan Caldirola'yu Isla yalnız bırakmadı.

6 Uçurtma sevdalısından Mardinlilere 'evde kal' çağrısı Mardin’de uçurtma sevdalısı olarak bilinen ve kentin simgelerini uçurtma yapan Zahit Mungan bu kez koronavirüs tedbirleri için uçurtmasını havalandırdı.