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Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

İHA | 05.02.2020 - 23:20..
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Çukurca ilçesinde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde bakım faaliyeti icra edildi esnada el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ağır yaralandı.

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, "05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkâri/Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.

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