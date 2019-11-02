93'lük dede camiye gitmek için bisiklet yaptı

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde damadı ile birlikte yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Dede, çevresinde çalışkanlığı ve azmiyle biliniyor.

Her ihtiyacını kendisi karşılayan Mehmet Dede, yıllardır demircilik işiyle uğraşıyor.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Ahşap doğrama makinesini ve daha bir çok aleti kendi çabasıyla tasarlayıp geliştiren Mehmet Çelik, gençlere taş çıkarıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla atölyesinin yolunu tutan Mehmet Dede, hem sempatik tavırlarıyla hem ömrü bir asra yakın yaşına rağmen gösterdiği çabayla büyük ilgi topluyor.

DAMADININ ALDIĞI BİSİKLETİ İSTEMEDİ

Geçirdiği felç nedeniyle camiye giderken zorlanan Mehmet Çelik, damadının aldığı bisikleti kabul etmedi. Mehmet Dede, birkaç eksiği kalan kendi yaptığı bisikletini kullanmak için gün sayıyor. Ayaklarını kısıtlı kullanabilen Mehmet Dede pedalları, elleriyle kullanabileceği direksiyon hakimiyetini ise ayaklarıyla sağlayacağı bu bisikleti ile hayatını kolaylaştıracak.

TÜM İŞLERİNİ KENDİSİ YAPIYOR

Eşini kaybettikten sonra Bartın'dan Ankara’ya gelen Mehmet Dede'nin 5 çocuğu 20 tane torunu bulunurken, sağlığını tek çeşit beslenmeye ve çok çalışmaya borçlu. Asla iki çeşit yemeği aynı anda tüketmeyen Mehmet Dede'nin gençlere tavsiyesi çok çalışıp, üretken olmaları. Mehmet Dede'nin bütün işlerini kendisinin yaptığını belirten damadı Aziz Kaya, "Bir gün evde otururken 'böyle bir şey yapacağım ben' dedi. Bende dedim ki 'sana elektrikli bir motor alıyım.' Kabul etmedi. Kendisi kesiyor, biçiyor. Uyku uyuyamıyor. Öyle bir problemi var." dedi.

^"BİRAZ ÇİRKİN AMA İDARE EDİYOR"

Bisikleti camiye gidip gelebilmek için yaptığını belirten Mehmet Çelik ise "Camiye gidip gelemiyorum. 800 adım mesafe var. Onun için bunu yaptım. Kendi kafamdan ayarladım. Mantosu bunun biraz çirkin ama idare eder." diye konuştu.

"GENÇLER İÇİN VAKİT SERMAYEDİR"

Hayatını hep şükrederek geçirdiğini belirten Mehmet Dede gençlere de bazı tavsiyelerde bulundu. Mehmet Dede, "Ben 36 ay askerlik yaptım, şimdikiler 6 ay askerlik yapıyorlar. Gençler için bu vakit bir sermayedir. Sermayesini tutabilen, kendini tutar." şeklinde konuştu.