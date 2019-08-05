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Çanakkale'de 94 yaşında sırtında odun taşıyan teyze

94 yaşındaki Hanife Teyze, kışlık yakacağı odunu ormanlık alandan toplayıp, sırtında taşıyarak evine getiriyor.

DHA | 05.08.2019 - 12:00..
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Alakeçi köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Hanife Topaloğlu, çocuklarının yardım talebini kabul etmeyerek her işi kendisi yapıyor.

HER GÜN 3 KM YOLDA SIRTINDA ODUN TAŞIYOR

Topaloğlu, kışlık odununu da yaz aylarında ormandan topluyor. Her gün köye 3 kilometre mesafedeki ormanlık alana giderek, kırık ağaç dallarından topladığı odunları sırtına yükleyen Topaloğlu, yürüyerek evine getiriyor. Topaloğlu, topladığı odunları ocakta yemek pişirmede de kullanıyor. Çanakkale'de 94 yaşında sırtında odun taşıyan teyze

"KIŞLIK ODUNLARIMI KENDİM HAZIRLIYORUM"

Yaz boyunca haftanın 3 günü ormanlık alana odunı toplamaya gittiğini belirten Hanife Topaloğlu, "Kışlık odunlarımı kendim hazırlıyorum. Ormanlık alandaki kırık ağaç dallarını topluyorum. Geçen yıl getirdiğim odunları yeni kullanıyorum. Tasarruflu olmak lazım." dedi.

Çanakkale'de 94 yaşında sırtında odun taşıyan teyze

Çanakkale'de 94 yaşında sırtında odun taşıyan teyze

Çanakkale'de 94 yaşında sırtında odun taşıyan teyze

Çanakkale'de 94 yaşında sırtında odun taşıyan teyze

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