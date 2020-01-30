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Bahçeli'den 'Yüzyılın Antlaşması'na tepki

Devlet Bahçeli, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki göstererek, ""ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır." dedi.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 14:52..
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ABD Başkanı Donald Trump, Yüzyılın Anlaşması dediği sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etmişti.

Sözde barış planına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de tepki geldi.

"İNANÇ VE İNSAN HAKLARINA BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK"

Bahçeli yapıtğı yazılı açıklamada, "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır. ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır." dedi.

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