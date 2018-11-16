taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.35475
Euro
6.0752
Altın
1216.67
Borsa
93164.66
Gram Altın
209.4

Bedelli askerler yemin etti

Maltepe General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1,417 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

AA | 16.11.2018 - 14:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bedelli askerler yemin etti

Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası'nda 3. dönem bedelli erler ile 372. kısa dönem erler için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

YEMİN ETTİLER

Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Törende birliğe ilk teslim olan er Muhammed Koyuncu, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Bedelli askerler yemin etti

"UNUTULMAYACAK BİR TÖRENE ŞAHİTLİK ETTİNİZ"

Törene katılan General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, konuşmasında vatan hizmetini yapmak üzere birliğe katılan gençlerin ant içme törenini ifa ettiklerini belirterek, "Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen, şanlı al bayrağımız ve ülkemiz için canlarını feda eden, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ile bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları da şahitlik etmiştir." dedi.

Bedelli askerler yemin etti

Tuğgeneral Akay, "Kahraman Mehmetçikler asla unutmayınız ki dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü, Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve bağrından çıktığı yüce Türk milletinin güven ve sevgisinden almaktadır." şeklinde konuştu.

Bedelli askerler yemin etti

Akay konuşmasını şöyle tamamladı: "Şimdi bu kutsal görev sırası sizde. Silahlı kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olarak hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum. Bizler de birer anne babayız. Bir evladın ne kadar zor yetiştirildiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden nizamiyeden adım attıkları andan itibaren onlar artık bizim de evlatlarımız olmuştur. Yiğit Mehmetçikler yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Bedelli askerler yemin etti


Tören, askerlerin marşlar eşliğinde yapılan resmi geçidinin ardından sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Bedelli askerler yemin etti

AYDIN DOĞAN'IN TORUNU DA YEMİN ETTİ

Öte yandan, yemin töreni yapan askerler arasında milli atlet Ramil Guliyev ile iş insanı Aydın Doğan'ın torunu Alihan Yalçındağ da yer aldı.

Bedelli askerler yemin etti

Bedelli askerler yemin etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

236
Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

252
Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Karadeniz'de doğalgaz sondajı

159
Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

43
Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

118
Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olan 24 şüpheli gözaltında

Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olan 24 şüpheli gözaltında

148
Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM