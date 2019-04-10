Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini ve adayın resmi olarak görevi hak ettiğini ifade eden mazbata, son günlerde gündemin ana konusu oldu.

Sizin için 'mazbata nedir' sorusunu yanıtladık.

İLK OLARAK OSMANLI'DA KULLANILDI

Arapça kökenli bu kelimeyi, Osmanlı döneminden beri kullanıyoruz. Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmişti. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet, kırmızı bir atlas kese içinde sunmuştu.

KİMLERE MAZBATA VERİLİR

Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler mazbatayla göreve başlıyor.

İşte sıkça merak edilen mazbata örneği;