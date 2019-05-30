Yurt genelinde hava durumu

Ramazan ayının ilk 3 haftasında hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altında seyrettiğini hatırlatan Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, “Ramazan ayının son haftasına girdiğimiz bu günlerde Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklıkların, mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Dün başlayan sıcak hava dalgasının bugün etkisini iyiden iyiye hissettirmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası cuma gününe kadar bölgede etkili olacak.

İç kesimlerde ise sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde bu sıcaklıkların 33-34 derecelerde seyretmesinin ardından cumartesi kuzeyden yağış geçişleri ile birlikte sıcaklıkların azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor” dedi.

İÇ KESİMLERE VE DOĞUYA HAREKET EDECEK

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü kapsamında olan İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da da cumartesi gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının tahmin edildiğini kaydeden Gültekin, sıcak hava dalgasının Ege Bölgesinde etkili olmasının ardından iç kesimlere ve doğuya doğru hareketini sürdüreceğini, çarşamba gününe gelindiğinde iç kesimlerdeki sıcaklıkların maksimum derecelere çıkmasının beklendiğini ifade etti.

AĞUSTOS AYI SICAK GEÇECEK

Mevsimlik tahminlere bakıldığında Haziran ve Temmuz ayında özellikle Ege Bölgesi için sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredebileceğini kaydeden Gültekin, “İç Anadolu ve ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde Haziran ve Temmuz ayı mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredebilir. Ağustos ayında ise Ege, Marmara, Karadeniz'in batı ve orta kesimleri ile İç Anadolu'nun tamamında sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor” diye konuştu.

DİKKATLİ OLUN

Gültekin, bu hafta boyunca yaşanacak hava sıcaklıkları ile ilgili vatandaşlara şu uyarıda bulundu: “Sıcaklıklar, vücutta su kayıpları meydana getirebilir. Özellikle kronik hastalığı olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerekiyor.”

5 günlük haritalı hava durumu raporu: