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Mardinli kadın bilardocu rakip bulamıyor

24 yaşındaki Şule Ertaş, şehrindeki tek kadın bilardocu olduğu için erkek rakiple oynamak zorunda kalıyor.

AA | 08.04.2019 - 12:54..
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Mardinli Şule Ertaş(24), çocukluğunda dayısı erkek kardeşlerini bilardo oynamaya götürürken, kız olduğu için onu evde bıraktığını söyledi. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü kazandıktan sonra gittiği Adıyaman'da, çok merak ettiği bilardoyla tanıştı.

Kısa sürede iyi oynamasını öğrenen Ertaş, üniversite eğitiminin ardından döndüğü memleketinin tek lisanslı bilardocusu oldu.

Mardinli kadın bilardocu rakip bulamıyor

DAYIM "SEN KIZSIN OLMAZ" DERDİ

Ertaş; "Çocukluğumda dayım bize geldiği günlerde erkek kardeşlerimi alıp bilardo oynamaya giderdi. Her seferinde ' beni de götür.' derdim ama hep 'Sen kızsın olmaz.' yanıtını verirdi. Bu içimde ukde olarak kaldı. Daha sonra okula giderken önünden geçtiğim bilardo salonundan topların çarpışma sesi beni gerçekten çok çok heyecanlandırırdı."

Mardinli kadın bilardocu rakip bulamıyor

"İÇİMDE UKDE OLARAK BIRAKMADIM"

Ertaş, üniversitede Gençlik Merkezi'nde bilardo oynamaya başladığını belirterek, "Ukde olarak içimde bırakmadım. Başladım, devam ettirdim ve halen de oynuyorum." dedi.

Mardinli kadın bilardocu rakip bulamıyor

"TÜRKİYE GENELİNDE BİRÇOK KADIN SPORCUMUZ VAR"

İlin tek kadın bilardocusu olduğu için sıkıntı yaşadığını aktaran Ertaş, şöyle dedi: "Tek kadın sporcu olduğum için kadın kategorisinde müsabaka yapılmıyor. Bu yüzden il turnuvalarında erkeklerle mücadele ediyorum. Erkek kategorisinde yer alınca yıllarını vermiş usta oyunculara yeniliyorum. Açıkçası antrenman eksikliği çok fazla. Oysa Adıyaman'daki turnuvalarda kadın sporcular kategorisinde iki kez derece alma başarısını gösterdim. Türkiye şampiyonasında mücadele ettim."

Mardinli kadın bilardocu rakip bulamıyor

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