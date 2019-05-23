Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Endonezya’da yapılan genel seçimler sonrası Devlet Başkanlığı unvanı kazanan Joko Widodo’nun galibiyetinin ardından gelen hile yapıldığını savunan muhaliflerin gerçekleştirdiği, en az 6 kişinin öldüğü, 400 kişinin yaralandığı protestolar, WSJ’ın ana gündem konusuydu. Gazetenin manşetinde öne çıkan diğer bir konu ise ABD Başkanı Trump’ın, Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi’nin, kendisine yönelik yaptığı “ABD Başkanı, Rusya soruşturmasının üzerini örtmeye çalışıyor” açıklamaları sonrasında Pelosi’nin üzerine gitmesi oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Nancy Pelosi’nin “olayları örtbas etme” açıklamalarının ardından Trump’ın, kendisine yöneltilen bu ucuz suçlamaları kınadığını söylemesi, gazetenin gündemindeydi.

İNGİLTERE – THE TIMES

The Times’ın, art arda 3 kez reddedilen Brexit anlaşması nedeniyle, Başbakan May’in yarın istifaya edeceği iddiası, ana sayfadan paylaşıldı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Başbaan Theresa May’in istifa iddiaları, The Guardian tarafından, “May başbakanlık konutunda demirler ardında iktidara tutunmaya çalışıyor” vurgusuyla paylaşıldı.

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Theresa May’in, Kabine’de kendisine karşı seslerin yükselmesinden sonra köşeye sıkıştığına yönelik bir bakış açısı, Daily Telegraph’ın Brexit krizi içinde olan İngiliz hükümetini yorumlanma şekli oldu.

İRAN – IRAN DAILY

Almanya, Fransa ve Rusya’nın, kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) konusunda İran’ı desteklediğini belirten açıklamaları gündeme taşıdı.