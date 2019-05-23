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Yabancı basında günün manşetleri

İngiliz Başbakan Theresa May'in istifa iddiaları, İngiliz basınının ana konusuyken, Temsilciler Meclisi'nde yaşanan Trump-Nancy Pelosi çatışması ABD basınında öne çıkan konu oldu.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 12:58..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Endonezya’da yapılan genel seçimler sonrası Devlet Başkanlığı unvanı kazanan Joko Widodo’nun galibiyetinin ardından gelen hile yapıldığını savunan muhaliflerin gerçekleştirdiği, en az 6 kişinin öldüğü, 400 kişinin yaralandığı protestolar, WSJ’ın ana gündem konusuydu. Gazetenin manşetinde öne çıkan diğer bir konu ise ABD Başkanı Trump’ın, Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi’nin, kendisine yönelik yaptığı “ABD Başkanı, Rusya soruşturmasının üzerini örtmeye çalışıyor” açıklamaları sonrasında Pelosi’nin üzerine gitmesi oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Nancy Pelosi’nin “olayları örtbas etme” açıklamalarının ardından Trump’ın, kendisine yöneltilen bu ucuz suçlamaları kınadığını söylemesi, gazetenin gündemindeydi.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE TIMES

The Times’ın, art arda 3 kez reddedilen Brexit anlaşması nedeniyle, Başbakan May’in yarın istifaya edeceği iddiası, ana sayfadan paylaşıldı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Başbaan Theresa May’in istifa iddiaları, The Guardian tarafından,  “May başbakanlık konutunda demirler ardında iktidara tutunmaya çalışıyor” vurgusuyla paylaşıldı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Theresa May’in, Kabine’de kendisine karşı seslerin yükselmesinden sonra köşeye sıkıştığına yönelik bir bakış açısı, Daily Telegraph’ın Brexit krizi içinde olan İngiliz hükümetini yorumlanma şekli oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İRAN – IRAN DAILY

Almanya, Fransa ve Rusya’nın, kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) konusunda İran’ı desteklediğini belirten açıklamaları gündeme taşıdı.

Yabancı basında günün manşetleri

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